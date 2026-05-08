Ovadili preprodajalca droge iz okolice Pivke

Policisti Policijske postaje Postojna so včeraj opravili hišno preiskavo pri 35-letniku iz okolice Pivke. Pri tem so zasegli več zavitkov s snovjo, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Zasegli so tudi dve tehtnici, več manjših vrečk za pakiranje, kovinsko žlico in nekaj manj kot 3000 evrov v gotovini.

Po opravljeni analizi zaseženih snovi bodo policisti na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper 35-letnika podali kazensko ovadbo. Med hišno preiskavo so zaznali tudi znake storitve drugega kaznivega dejanja, in sicer zanemarjanje mladoletne osebe, saj se je domnevna prepovedana droga nahajala v prostoru, kjer bi jo lahko 5-letni otrok pomotoma zaužil.