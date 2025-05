Oživljali bodo vezi med Ziljo in Kanalsko dolino

Glas Zilje in Kanalske doline: med tradicijo in tehnologijo je naslov simpozija, ki ga Slovensko kulturno središče (SKS) Planika in Mohorjeva družba v Celovcu prirejata danes ob 18. uri v Ukvah. Na njem bodo obravnavali vlogo narečja ter pomen jezikovnih stikov med prebivalci obeh dolin in ohranjanja ziljskega narečja v sodobnem času.

Srečanje sodi v sklop evropskega projekta Lingua, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 in Dežela Koroška. Njegov smisel je oživljanje jezikovnih in kulturnih vezi na obmejnem območju Slovenije in avstrijske Koroške, ki so se stkale v stoletjih skupne zgodovine, a danes vse bolj bledijo.

Projekt se osredotoča na tri glavna področja, in sicer predšolsko vzgojo (s prenosom znanja in dobrih praks ter opolnomočenjem vzgojiteljic in vzgojiteljev z jezikovnimi in medkulturnimi kompetencami), ozaveščanje o pomenu jezikovne in kulturne dediščine tudi z medijskimi prispevki o jezikovni raznolikosti Gorenjske in avstrijske Koroške ter razvoj orodja za ohranitev ziljskega narečja oziroma avtomatskega razpoznavalnika govora (speech-to-text modul, ki govor pretvarja v besedilo), ob tem pa je njegov cilj še z različnimi aktivnostmi spodbuditi prebivalstvo h govorjenju ter izobraževanju v domačem narečju