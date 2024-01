Danes zjutraj je na državni cesti št. 14 na območju občine Latisana avtomobil podrl kolesarja. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so ga na kraju oživljali, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Latisani, kamor so ga v sprejeli v hudem zdravstvenem stanju z rdečo triažno kodo. Reševalni helikopter zaradi megle ni mogel odleteti. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.