Oživljali kolesarja, ki ga je podrl tovornjak

Na območju občine Spilimbergo na Pordenonskem je danes popoldne tovornjak podrl kolesarja, ki se je pri padcu hudo poškodoval in mu je nato zastalo srce. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnim vozilom iz Spilimberga, so ga na kraju oživljali, pri čemer mu je po dolgotrajnih naporih srce vendarle spet začelo biti. Prepeljali so ga najprej v bolnišnico v Spilimbergu, kjer so ga zdravniki stabilizirali, nato so ga s helikopterjem v hudem zdravstvenem stanju odpeljali v videmsko bolnišnico. Na kraju nesreče so bili organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.