Padavine bodo skoraj vsakodnevna stalnica

Za včerajšnjo vremensko fronto se bo najhladnejši zrak, ki bo pritekal od severovzhoda, ob začasni stanovitnosti zadrževal nad nami do vključno srede. Od danes do srede bo ob spremenljivosti tudi nekaj jasnine, občasno bo še pihala burja, zlasti noči bodo za ta čas mrzle. Nato se bo vremenska slika spet občutneje spremenila. Nad večjim delom Evrope in severnega Sredozemlja bo sredi tedna nastalo obsežno ciklonsko območje, ki bo, ob kakšnem morebitnem manjšem vmesnem premoru, vztrajalo kar nekaj časa, predvidoma skoraj do konca meseca. Znotraj tega se bodo poglabljala sekundarna ciklonska središča in se bo vrstilo kar nekaj vremenskih front. Ob prevladujočih vlažnih jugozahodnih tokovih bodo od četrtka dalj časa prevladovali vlaga in oblaki in se bodo občasno pojavljale padavine. Spet bo nekoliko topleje. Vsaj od četrtka do nedelje kaže, da ne bo dneva brez kaplje dežja, pravzaprav da bodo ponekod padavine predvidoma razmeroma pogoste in količine dežja niti ne posebno zanemarljive. Vmes bodo obdobja s spremenljivim vremenom. Podobna vremenska slika, ko ponekod ne bo dneva brez kaplje dežja, bi se nato lahko nadaljevala večji del prihodnjega tedna. Pogosto bodo pihali južni vetrovi. Več dežja bo predvidoma v gorah, nekaj več občasne spremenljivosti pa ob morju.