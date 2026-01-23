Padavine, kot kaže, ne bodo vztrajne

Višinska dolina s severnoatlantskim zrakom se poglablja nad zahodnim Sredozemljem, kjer bo nastal prizemni ciklon, ki se bo v prihodnjih dneh približal našim krajem in vplival na vreme pri nas zlasti občasno v soboto in nedeljo. Prve rahle padavine pa se bodo ponekod pojavljale že danes.

Od jugozahoda priteka bolj vlažen in v primerjavi z nedavnim dogajanjem občutno toplejši zrak.

Danes bo oblačno. Zvečer se bodo začele pojavljati prve rahle padavine. Dež se bo jutri dopoldne povečini nekoliko okrepil in v popoldanskih urah oslabel ter ponehal. Popoldne bo spremenljivo. Najviše dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija. V gorah bo povečini rahlo snežilo.

V nedeljo zjutraj bo spet pričelo rahlo deževati. Več dežja bo na zahodu in v severnih predelih FJK, najmanj ob morju. Padavinski pas bo občutneje zaobjel sosednje pokrajine, ki so južno od nas. Popoldne bodo padavine oslabele in ponehale, ponekod se bo delno razjasnilo. Občasno bo pihala šibka burja. Temperature bodo podobne sobotnim. V gorah bo rahlo snežilo.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho.