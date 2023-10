Padavine povzročale težave predvsem na Primorskem

Vremenska fronta z neurjem, ki je zgodaj zjutraj prešla zahodni del Slovenije, je prizadela območja regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna. Gasilci so izvajali protipoplavne ukrepe, črpali meteorno vodo iz objektov in odstranili podrto drevje. Skupno so zabeležili 13 dogodkov, od tega osem na obalnem območju.

Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je zaradi obilnega deževja meteorna voda poplavila nekaj ulic, pritlične prostore hotela, gostinski lokal, prostore dostave trgovskega objekta ter gospodarski objekt. Ogrožala je tudi nekaj stanovanjskih objektov. Zaradi udara strele je zagorelo drevo. Močan veter pa je podrl nekaj dreves.

V ponedeljek nekaj pred 21. uro je v Piranu sirena javnega alarmiranja opozorila na nevarnost, zaradi visokega plimovanja in južnega vetra pa je morje zalilo nizko ležeče predele obale. Gasilci so pred Tartinijevim trgom postavili protipoplavno baražo in potopne črpalke. Zaradi plimovanja morja so sireno danes v Piranu ponovno sprožili nekaj po 8. uri zjutraj. Ob 8.44 so sireno sprožili tudi v Izoli.

Kot poroča Agencija RS za okolje (Arso), se je v zgodnjih jutranjih urah pas intenzivnejših padavin vzpostavil v jugovzhodni Sloveniji. Tam bo še lahko vztrajal in se obnavljal v prihodnjih nekaj urah. Nove padavine so zajele tudi skrajni zahod in severozahod Slovenije.