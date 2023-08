Gorski reševalci v Furlaniji - Julijski krajini so imeli včeraj polne roke dela. Med drugim so v Paularu pri koči Pizzul reševali 32-letno žensko iz kraja San Daniele del Friuli, ki se je poškodovala med spustom s svojim električnim gorskim kolesom. Med padcem ji je zavora na kolesu prebodla trebuh. Ženska je bila ves čas reševanja zavestna, gorski reševalci so jo naložili na nosila in jo z reševalnim helikopterjem odpeljali v videmsko bolnišnico.