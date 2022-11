Pahor dobitnik nagrade De Gasperi

Slovenski predsednik Borut Pahor je letošnji dobitnik ugledne mednarodne nagrade »Alcide De Gasperi: graditelji Evrope«. V preteklosti so nagrado prejeli Helmuth Kohl, Romando Prodi, Felipe Gonzales, Vaclav Havel, Simone Veil, Carlo Azeglio Ciampi, Sofia Corradi in Mario Draghi. Pahorju bodo nagrado podelili v petek, 2. decembra ob 17.30 v Trentu na sedežu tamkajšnje avtonomne pokrajine. Slovenski predsednik bo nagrado prejel zaradi svojega izredno dragocenega dela v korist sožitja in sodelovanja med narodi, v prvi vrsti med Italijani in Slovenci.

V žiriji, ki se je odločila za Pahorja, so predstavniki največjih italijanskih časopisov, ter predsednik Pokrajine Trento Maurizio Fugatti, veleposlanik Michele Valensise (kooordinator žirije), nekdanji zunanji minister Angelino Alfano, predsednik fundacije De Gasperi ter zastopniki tridentinskih ustanov.

Slavnostno podelitev nagrade v Trentu bo vodila novinarka RAI Maria Concetta Mattei. To bo deveta podelitev, lanska in predlanska podelitev sta odpadli zaradi pandemije. Pahor bo na podelitvi imel “lectio magistralis”, njegov lik bo predstavil ambasador Valensise.