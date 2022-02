Pahor prvi tuji državnik spet z Mattarello

Po srečanju s papežem Frančiškom in po prazničnem koncertu Slovenskega okteta v baziliki Santa Maria Maggiore je slovenskega predsednika Boruta Pahorja na zasebni večerji na Kvirinalu gostil italijanski predsednik Sergio Mattarella. To je bilo precej neobičajno srečanje, saj italijanski predsednik le v izrednih primerih sprejme tujega državnega, ki je na uradnem obisku v Vatikanu. To potrjuje ne samo odlične odnose med Italijo in Slovenijo, temveč tudi prijateljstvo, ki povezuje Pahorja in Mattarello. Slovenski predsednik je prvi tuji državnik, ki se je po ponovni izvolitvi srečal z Mattarello.