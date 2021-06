Na Trgu republike v Ljubljani so z včerajšnjo večerno proslavo ob dnevu državnosti slovesno obeležili tridesetletnico samostojnosti Slovenije in začetek predsedovanja Slovenije Svetu EU. Pozno popoldne pa je Prešernov trg napolnilo več tisoč udeležencev alternativne proslave Praznik ljudstva. Na njej so ob govorih in glasbi mirno izrazili nezadovoljstvo nad Janševo vlado.

Na uradni večerni proslavi je uvodoma spregovoril predsednik republike Borut Pahor in izpostavil pomen skupnih ciljev, sodelovanja in premagovanja razlik. »Vsi smo različni, na nek način vsak svoje barve. Katero barvo smemo izločiti iz mavrice, da naj to še vedno ostane mavrica? Nobene,« je poudaril predsednik republike; njegov namig na mavrico so nekateri interpretirali kot podporo protestu, ki je v teh dneh zajel Evropo zaradi madžarskega zakona, ki diskriminira istospolno usmerjene.

Sinočnji dogodek so uvedle topovske salve z Ljubljanskega gradu, ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je blagoslovil osamosvojitveno lipo. Udeležili so se ga visoki gostje, med njimi italijanski zunanji minister Luigi Di Maio, avstrijski kancler Sebastian Kurz, madžarski premier Viktor Orban, hrvaški premier Andrej Plenković, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in drugi. Di Maio je v svojem govoru izrecno omenil obe manjšini, ki sta »čudovit motor« povezovanja in sodelovanja med državama ter izrazil zadovoljstvo, da bosta obe Gorici skupna evropska prestolnica kulture.