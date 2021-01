Paritetni odbor: nov predlog za predsedstvo

Slovenci v Demokratski stranki so na včerajšnjem srečanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO ter Slovensko skupnostjo predlagali, da Marco Jarc ne bi bil predsednik Paritetnega odbora za vseh pet let sklica. Pri tem poudarjajo, da je Jarc član Slovenske skupnosti, zato bi bilo po njihovem mnenju primerno, da vidno mesto zasede tudi predstavnik Demokratske stranke, za katero naj bi se še vedno opredeljevalo največ Slovencev v Italiji. Med možnimi rešitvami je zamenjava na čelu odbora dve leti in pol po ustanovni seji, ki je sklicana za petek.

Udeleženci včerajšnjega sestanka so se dogovorili, da se še enkrat sestanejo v sredo. Jarca še vedno podpirajo Slovenska skupnost, obe krovni organizaciji, Liga in tudi nekateri posamezniki v 20-članskem odboru.