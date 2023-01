Partizane vsakič počastijo s 35 prehojenimi kilometri

Dark Theme

»Če je narod ogrožen, je odpor nujen,« je med drugim v nedeljo ob 81. obletnici dražgoške bitke dejal glavni govornik, državnozborski poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic. Letošnjo tradicionalno spominsko slovesnost v Dražgošah je spremljal tudi zgoraj podpisani novinar Primorskega dnevnika, ki se je po zaslugi priložnosti, ki jo vsako leto (razen zadnjih dveh zaradi pandemije) ponuja Slovensko planinsko društvo Gorica (SPDG), udeležil 44. pohoda Po poti Cankarjevega bataljona v Dražgoše. Enkratna nočna izkušnja je navdihnila to reportažo. Bolj toplo in manj pohodnikov Pohod se je za štiričlansko goriško delegacijo SPDG v bistvu začel že v soboto ob 20. uri z zbirališčem v Štandrežu. Ob 22. uri je planince čakal avtobus v Škofji Loki, ki je pohodnike peljal na »zadnjo avtobusom dostopno izhodiščno točko« na Logu v Poljanski dolini. Od tod se je kakih 50 pohodnikov peš odpravilo do pravega startnega mesta, in sicer do brunarice na Polhovcu, kjer so ob 00.30 spet startali skupaj s približno 40 osebami, ki so si z zasebnim prevozom prihranili približno poldrugo uro in 500 »višincev« hoje.

Spominska slovesnost v Dražgošah (VONCI)

Letošnja lokacija zbora in odhoda je bila spremenjena v primerjavi s preteklostjo, kar je npr. zmedlo več planincev. To nam je zaupala briška skupinica pohodnikov, ki so se znašli na »tradicionalnem« prizorišču in so se tako ostalim pridružili šele na polovici pohoda, okoli 4. ure ponoči. Po njihovih besedah je zaradi slabe komunikacije organizatorjev več ljudi »zgrešilo« izhodišče in se nato odpovedalo pohodu. To je tudi vplivalo na relativno nizko število pohodnikov, saj jih je bilo letos okoli 90, kar je po besedah članov SPDG, ki so kljub mladim letom že »veterani« tega nočnega pohoda (in njegove »variante« oziroma pohoda čez Ratitovec), bistveno manj kot pred leti, ko je bilo tudi po več sto »nočnih planincev«. Tudi Tržačanov in Goričanov je bilo manj kot ponavadi, saj smo tako med pohodom kot na prizorišču v Dražgošah opazili malo »domačih« obrazov, na nižje število »zamejcev« so nas opozorili tudi organizatorji na Polhovcu. Nižje število udeležencev pohoda v primerjavi s preteklostjo lahko tolmačimo tudi kot znak časov, saj so mladi manj navezani na tovrstne spominske prireditve, čeprav je bilo število ljudi- predvsem starejših generacij - na proslavi v Dražgošah visoko. Nekaj pohodnikov pa je najbrž zmanjkalo, ker zahteva trasa zelo dobro fizično pripravljenost, saj ni primerna za vsakogar, čeprav so pohod tudi letos uspešno opravili tako zelo mladi kot bolj priletni planinci, kar znova potrjuje, da so Slovenci zelo športen - in vztrajen - narod. »Bil sem v težavah, a ko sem pomislil, kaj so morali pretrpeti partizani, sem bil še bolj motiviran, da nadaljujem,« je opisal pohodnik.

Pohod je zahteven, saj predvideva kar štiri vzpone (VONCI)