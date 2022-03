Pasolini šolar v Idriji

Pier Paolo Pasolini (danes je stoletnica njegovega rojstva) je v šolskem letu 1930-1931 četrti razred (v njem je bilo kar 42 učenk in učencev) osnovne šole obiskoval v Idriji. V tamkajšnjo kasarno italijanske vojske je bil namreč premeščen Pier Paolov oče, častnik Carlo Alberto, ki mu je družina sledila po raznih italijanskih mestih, od Bologne do Parme in Belluna. V Idriji, ki je bila takrat v kraljevini Italiji, je osemletni Pier Paolo preživel približno leto dni.

Očetove stalne selitve so močno pogojevale življenje družine Pasolini ter bile vzrok za družinska nesoglasja ter morda tudi povod kasnejših sporov med očetom in sinom. Carlo Alberto Pasolini ni bil navaden oficir, a je bil nekaj časa vodja osebnih stražarjev Benita Mussolinija. Prav on je v Bologni aretiral oktobra leta 1926 nesojenega ducejevega atentatorja, 15-letnega Antea Zambonija, ki so ga fašisti nato linčali do smrti.

Če se je Pier Paolo Pasolini v nekaterih svojih poezijah le bežno spomnil Idrije, se je Idrija spomnila nanj in mu ob 90-letnici rojstva pred vhodom v občinsko stavbo odkrila spominsko obeležje. Zanj je dal pobudo kulturni in politični delavec Tomaž Pavšič, velik prijatelj slovenske manjšine v Italiji in svoj čas slovenski vicekonzul v Trstu. Slavnostni govor so na odkritju plošče zaupali Cirilu Zlobcu, odličnemu poznavalcu italijanske književnosti, ki je osebno poznal Pasolinija.