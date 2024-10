Med 100 najbolj trajnostnimi turističnimi praksami tudi šest slovenskih

Na seznam 100 najboljših trajnostnih praks na svetu po izboru organizacije Green Destinations se je letos s svojimi zgodbami uvrstilo tudi šest slovenskih destinacij. Nagrajeni so bili Bela krajina, Brežice, Jeruzalem, Ljubljana, Miren-Kras in Rogla-Pohorje, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

»Močna prisotnost slovenskih zgodb med najboljšimi 100 na svetu ponovno potrjuje, da Slovenija skupaj z destinacijami utrjuje svoj sloves ene najbolj zelenih in trajnostno naravnanih držav, hkrati pa povečuje svojo prepoznavnost v globalnem turističnem prostoru,« so zapisali na STO.

Kot so dodali, Slovenija sledi začrtani trajnostni poti, da je ta prava, pa po njihovi oceni dokazuje tudi vsakoletni izbor najboljših sto zelenih destinacij na svetu, med katere se redno uvrščajo destinacije iz Slovenije.

Bela Krajina si je prestižno nagrado prislužila s poudarkom na kvaliteti bivanja v naravi in povabilom na doživetje mirne reke Kolpe, Brežice preko kupov smeti do zero-waste certifikata, Jeruzalem s hotelom, razpršenim po vinorodnih goricah, Ljubljana, sijoča tudi v februarju in marcu z LUV festivalom, Rogla-Pohorje s sedežnico, ki ni več samo za smučarje in Miren Kras z mednarodnim projektom Zvoki miru. Gre za dvodnevni pohod po Poti Miru (Walk of Peace), ki sicer vodi od Alp do Jadrana mimo spomenikov prve svetovne vojne, začinjen z dvema koncertoma svetovno priznanih glasbenikov na obeh straneh meje. Prvi koncert se že tradicionalno odvije v Pomniku miru na Cerju, drugi pa na italijanski strani. Sto let po tem, ko so bili krvavo bitko, zdaj pripadniki obeh narodov skupaj nastopajo na čudovitih prizoriščih. Pohod je začinjen še z branjem literature v obeh jezikih in obiskom več kraških jam. Dogodek, za katerega si želimo, da bi odmev sporočila v današnjih časih slišali po celem svetu.«

Stoterica izbranih zgodb sicer predstavlja primere dobre prakse, kako turizem in lokalno okolje povezati na najbolj trajnosten način.