Prihajajo oblaki in padavine

Od jugozahoda se je danes v popoldanskih urah FJK že približevala oblačnost, povezana s ciklonskim območjem, ki se trenutno zadržuje nad zahodnim Sredozemljem in ki bo v prihodnjih dneh nekoliko občutneje vplivalo na vreme pri nas. Od današnjega večera bo več dni prevladovalo bolj vlažno in oblačno vreme z občasnimi padavinami, ki bodo povečini rahle do zmerne. Vmes bodo kratkotrajna obdobja s spremenljivim vremenom ali morebitnimi krajevnimi delnimi razjasnitvami. V nedeljo bo že bolj stanovitno in povečini suho ter ponekod vsaj delno jasno. Več padavin bo padlo v zahodnih in severnih predelih FJK, manj pa na Tržaškem in na Goriškem. Količine bodo, kot kaže, izdatnejše v sosednjem Venetu.

Prve rahle padavine se bodo od jugozahoda začele pojavljati danes zvečer in v noči na četrtek.

Jutri (četrtek) bo zlasti dopoldne ponekod še rahlo deževalo, čez dan pa bodo padavine marsikje oslabele in ponehale. V popoldanskih urah bo ponekod suho. Za ta čas bo toplo, najvišje dnevne temperature bodo presegale 20 stopinj Celzija. Toplejše bodo tudi noči.

Podobno vreme pričakujemo v petek, ko bodo ob občasnih padavinah razen ob morju ponekod lahko nastale tudi posamezne plohe in nevihte. V soboto bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo čez dan slabele in do večera povečini ponehale.

V nedeljo se bo vreme izboljšalo in bo povečini stanovitno. Po zdajšnjih obetih kaže, da bo spremenljivo ali delno jasno. Še nekoliko topleje bo.