Lisica v baru sredi vasi, kune pod pokrovi motorja (VIDEO)

Po Štandrežu se potika lisica, ki so jo z mobilnim telefonom fotografirali že številni domačini, tudi na dvorišču bara sredi vasi. Poleg nje se Štandrežci soočajo še s kunami, ki se v nočnih urah skrivajo pod pokrovi motorjev številnih avtomobilov, pri čemer velja opozoriti, da so nekaterim domačinom že zgrizle zvočno izolacijo. Oškodovanci jih odganjajo z ultrazvočnimi odganjalci in neprijetnimi vonjavami, saj obstaja resna nevarnost, da bi se male zveri lotile še kablov in cevi.

»Ko sem se avgusta odpravljal na dopust, sem pregledal, da je bilo z avtomobilom vse v redu, in pri tem opazil, da je bila zvočna izolacija pokrova motorja zgrizena. Najprej sem pomislil na miši oz. podgane, tako da sem se odpravil v trgovino v Novo Gorico po vabe za glodavce; prodajalka me je takoj opozorila, da po vsej verjetnosti ne gre za miši, temveč za kune,« nam je povedal domačin, ki je skupaj z vabami nabavil zvočne odganjalce in neprijetne vonjave, vendar njihov učinek ni bil najboljši. Kune so vrečko z vabo odnesle nad motor, vendar je zatem niso pojedle. Naš sogovornik je na spletnih forumih poiskal alternativo in na koncu uspešno preizkusil čistilne tablete za stranišče, katerih uporaba pa ni najbolj praktična. Vsak večer jih je treba postaviti pod pokrov motorja in jih zjutraj odstraniti, saj se drugače s toploto odtalijo in scedijo po motorju.

Tablete za WC jih odganjajo

»S tabletami za školjko nekaj dni ni bilo kun na spregled, komaj jih nisem uporabljal več, so se vrnile in na motorju pustile nekaj dlak, ptičjega perja in zglodane zvočne izolacije,« nam je povedal sogovornik s Pilošča, ki med pogovori z domačini ugotovil, da se s kunami soočajo tudi v Klancu. Male zveri so si »dom« uredile v na pol zapuščeni stavbi, od koder se odpravljajo na nočne pohode po okolici. Stanovalka ene izmed sosednjih hiš je tudi sama ugotovila, da so se ji kune prikradle pod pokrov motorja in zgrizle zvočno izolacijo.

Škoda po vsej Evropi

Seveda obstaja nevarnost, da bi se kune poleg zvočne izolacije lotile še kablov, zavor in cevi, s čimer bi lahko povzročile precej veliko in hkrati tudi ogrozile varnost lastnikov avtomobilov.

Na spletu je kunam in škodi, ki jo povzročajo, posvečenih cel kup pogovorov na spletnih forumih in tudi člankov na spletnih časopisih po vsej Evropi. Nemški Bild je pred nekaj meseci poročal, da je po podatkih tamkajšnjega generalnega združenja zavarovalnic škoda, ki jo kune povzročajo na avtomobilih v Nemčiji, predlanskim prvič presegla 100 milijonov evrov. Intervencijske ekipe nemškega avtomobilskega kluba ADAC pa vsako leto opravijo približno 10.000 reševanj zaradi pregriznjenih cevi in ablov.

O škodi, ki jo povzročajo kune, poročajo tudi številni italijanski in slovenski mediji, kar nekaj pozornosti posledicam nočnih obiskov malih zveri posvečajo tudi zavarovalnice.

Cenilci v zavarovalnici Triglav opozarjajo, da ne gre za zanemarljivo težavo. V največji slovenski zavarovalnici ocenjujejo, da je, če žival poškoduje zgolj obloge, strošek popravila sicer relativno nizek (med 100 in 200 evri), če pa pregrizne oziroma poškoduje kable ali cevi, potem se lahko številka precej poviša in je med 1000 in 1500 evri. V najbolj črnem scenariju zaradi visoke napetosti obstaja celo nevarnost požara. Če se želimo zavarovati pred tovrstnimi težavami, moramo skleniti delno oz. splošno kasko zavarovanje, saj običajno zavarovanje avtomobilske odgovornosti ni dovolj.

Navadijo se na odganjala

Na spletnih straneh raznih zavarovalnic so tudi nasveti, kako naj se zaščitimo pred kunami. Tveganje lahko omejimo z rednim pranjem motorja, saj vonj, ki ga male zveri pustijo za sabo privlači druge kune, in z namestitvijo ultrazvočnega odganjalca, še najboljšo rešitev naj bi predstavljale naprave, ki sprožajo blage električne sunke in delujejo po principu električnega pastirja. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da so kune zelo pametne živali in da se kaj kmalu navadijo na odganjala, zaradi česar je najverjetneje edino res učinkovito sredstvo ... garaža.

Lisica se ne boji ljudi

Poleg kun se v zadnjih časih v Štandrežu soočajo še z lisico, ki se v nočnih urah sprehaja po vaških ulicah. Opazili so jo v raznih predelih vasi, pred nekaj dnevi je zašla celo na dvorišče bara zraven spomenika padlim v narodnoosvobodilnem boju in žrtvam koncentracijskih taborišč na osrednjem vaškem trgu.

Lisico, ki se gostov lokala ni prav nič bala, so na dvorišču posneli in fotografirali. V prejšnjih dneh je lisica obiskala tudi nekaj dvorišč štandreških hiš, domačin jo je opazil prav pred hišnimi vrati, kjer je pojedla nekaj hrane, ki je bila namenjena domači muci. Lisica doslej naj ne bi povzročila škode, sicer domačini ugotavljajo, da je njena prisotnost na vaških cestah kakorkoli nevarna za udeležence v prometu.