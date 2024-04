Patuanelli na vrhu, Rosato na dnu lestvice

Raziskovalni inštitut Openpolis, ki velja za zelo resno znanstveno ustanovo, redno obvešča javnost o dejavnosti italijanskega parlamenta in posameznih parlamentarcev. Redno izračunava njihove prisotnosti in odsotnosti pri glasovanjih, kar sicer ni edino merilo za delavnost in učinkovitost zastopnikov ljudstva, je pa pokazatelj njihove resnosti.

Iz zadnjih statističnih podatkov Openpolisa je razvidno, da so senatorji in poslanci v tem sklicu parlamenta dosti bolj delavni in navzoči na sejah kot njihovi predhodniki. Morda zato, ker jih je manj in najbrž tudi, ker so danes, v primerjavi s preteklostjo, veliko bolj na očeh javnosti, zlasti na družbenih omrežjih.

Senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je bila navzoča pri 92,3 odstotkih glasovanj, kar jo med deželnimi parlamentarci uvršča v zgornji del razpredelnice. Najvišje uvrščeni parlamentarec iz FJK je tržaški senator iz Gibanja 5 zvezd Stefano Patuanelli (99-odstotna navzočnost), ki je bil sicer izvoljen v Laciju.

Slabo se je izkazal Ettore Rosato, ki je kandidiral v Kampaniji, nekdanji član DS je bil izvoljen s stranko Mattea Renzija in nato pristopil v sredinsko gibanje Carla Calende. Tržaški poslanec se je udeležil le nekaj več kot tretjine glasovanj, zaradi strankarskih zadolžitev pa je bil odsoten skoraj na polovici sej zbornice.

Ta podatek sicer ne upošteva prisotnosti oziroma odsotnosti na sejah ministra Luce Ciranija (Bratje Italije) in državne sekretarke iz vrst Lige Vannie Gavia. Oba sta bila izvoljena v FJK.