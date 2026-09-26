VREME
DANES
Sobota, 26 september 2026
Iskanje
Izbruh vulkana

Oblak vulkanskega pepela spet »ustavil« letališče v Catanii

Vsaj do 16. ure bodo ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča na Siciliji

STA |
Sicilija |
26. sep. 2026 | 14:39
    Oblak vulkanskega pepela spet »ustavil« letališče v Catanii
    Ljudje čakajo na zaprtem letališču v Catanii (ANSA)
    Oblak vulkanskega pepela spet »ustavil« letališče v Catanii
    Oblak pepela se dviga z vulkana Etna (ANSA)
Dark Theme

Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno štiri kilometre v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet.

Zaprtje letališča v Catanii je povzročilo znatne motnje za potnike na poti na Sicilijo. Več letov je bilo namreč preusmerjenih na letališči v Palermu in Comisu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vulkanska aktivnost je že avgusta povzročila večdnevno prekinitev letalskega prometa na letališču v Catanii. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne zaprto dva dneva. Etnina aktivnost v Italiji krepi politično razpravo o ranljivosti letališča v Catania.

Italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci je nedavno komentiral, da ni Etna tista, ki je na napačnem mestu, temveč da je problem lokacija letališča. Musumeci je v preteklosti, ko je opravljal funkcijo predsednika pokrajine Catania, predlagal morebitno selitev letališča zahodno od trenutne lokacije, in sicer na območje med mestoma Catania in Enna.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: