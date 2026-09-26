Oblak vulkanskega pepela spet »ustavil« letališče v Catanii

Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno štiri kilometre v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet.

Zaprtje letališča v Catanii je povzročilo znatne motnje za potnike na poti na Sicilijo. Več letov je bilo namreč preusmerjenih na letališči v Palermu in Comisu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vulkanska aktivnost je že avgusta povzročila večdnevno prekinitev letalskega prometa na letališču v Catanii. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne zaprto dva dneva. Etnina aktivnost v Italiji krepi politično razpravo o ranljivosti letališča v Catania.

Italijanski minister za civilno zaščito Nello Musumeci je nedavno komentiral, da ni Etna tista, ki je na napačnem mestu, temveč da je problem lokacija letališča. Musumeci je v preteklosti, ko je opravljal funkcijo predsednika pokrajine Catania, predlagal morebitno selitev letališča zahodno od trenutne lokacije, in sicer na območje med mestoma Catania in Enna.