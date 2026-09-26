Barcolana prijadrala v Kraško hišo

Barcolana je v petek zvečer prijadrala tudi na Kras. V Kraški Hiši v Repnu so odprli razstavo Into the Wind – V smeri vetra – Nel vento, ki svet morja in jadranja povezuje s kraškim prostorom. S svojimi deli se predstavljata slikar Fulvio Cazzador in kipar Marco Milcovich, vsak s svojim umetniškim izrazom. Cazzador razstavlja olja na platnu z motivi morja in Krasa, Milcovich pa skulpture iz kraškega kamna, lesa in železa. Različni materiali in tehnike se tako srečujejo v istem prostoru, skupne pa so jim teme morja, jadranja in narave.

Odprtje je priredila Zadruga Naš Kras. Njen podpredsednik Dean Rebecchi je izpostavil simbolno povezavo z Barcolano in Kraško ohcetjo, ki sta se začeli razvijati približno v istem obdobju, med letoma 1968 in 1969. Po njegovih besedah sta obe prireditvi skozi desetletja postali prepoznavni značilnosti tržaškega prostora.Predsednik kluba Società velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz, organizator Barcolane, je poudaril pomen povezovanja Trsta in Krasa.

Razstava Into the Wind – V smeri vetra – Nel vento bo v Kraški hiši na ogled ob nedeljah in praznikih. Obiskovalci si jo lahko ogledajo med 11. uro in 12.30 ter med 15. in 17. uro. Vstop je prost.