Mladi neofašisti ščuvali k nasilju, preiskava tudi v Vidmu

Na spletu so objavljali zapise proti pripadnikom manjšin in posnetke pokolov in nasilnih dejanj, navdihovali so se pri fašistični in nacistični ideologiji, ščuvali pa so tudi k nasilju in atentatom. Vse to je počenjalo 17 oseb, od katerih jih je kar 14 mladoletnih, proti katerim je stekla preiskava varnostnih organov po vsej Italiji pod vodstvom tožilstev v Rimu in Benetkah. Vpletenim očitajo kazniva dejanja propagande in napeljevanja h kaznivim dejanjem iz razlogov rasne in verske diskriminacije, pa tudi terorizma kot oteževalne okoliščine.

Preiskavo so izvedli pripadniki specialnega operativnega oddelka karabinjerjev Ros in političnega oddelka policije Digos v številnih pokrajinah po vsej državi: ob Rimu so tu še Como, Catanzaro, Bologna, Milan, Reggio Emilia, Benevento, Brescia, Genova, Videm, Verona, Palermo in Trento. Na domovih so našli najrazličnejši fašistični oz. nacistični propagandni material ter raznovrstno orožje: kije, nože različnih vrst in boksarje, vse skupaj »zabeljeno« s fašistično in nacistično simboliko oz. zastavami, našel se je tudi Hitlerjev Mein Kampf (Moj boj). Zasegli so tudi mobilne telefone, računalnike in druge naprave, za katere menijo, da so jih preiskovanci uporabljali za širjenje skrajno desne propagande.

Propaganda in še kaj hujšega

Preiskava je stekla na podlagi večmesečnega spremljanja spletnih kanalov, ki pripadajo t. i. akceleracionističnim, suprematističnim in neonacističnim krogom. Varnostni organi so tako odkrili omenjenih 17 oseb, ki so, kot izhaja iz sporočila policije, sodelovale v dveh skupinah, prisotnih na zasebnem družabnem omrežju. Ena skupina je sledila klepetalnici t. i. Novega evropskega reda (Nuovo Ordine Europeo), ki je bila osredotočena na nacistično propagando, nadvlado bele rase, antisemitizem, zanikanje holokavsta in širjenje priročnikov za izdelovanje eksplozivnih sredstev.

Druga skupina pa je sledila t. i. Italijanski fašistični fronti (Fronte Fascista Italiano oz. FFI), ki je spodbujala sovraštvo in nasilje proti Judom, osebam drugačne polti in skupnosti Lgbtq+. Obe skupini sta delili in promovirali lepake in gradivo ter videoposnetke pokolov oz. nasilnih dejanj, ki so jih zagrešili suprematistični atentatorji, kot npr. Brenton Tarrant, avtor atentata na mošeju v Christchurchu na Novi Zelandiji, ki je terjal na desetine smrtnih žrtev. Pri tem so preiskovanci podrobno opisovali uporabljeno orožje in dinamike, dalje so slavili lik nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja, pripadnike enot SS ter uporabljali fašistično in suprematistično simboliko.

Preiskava se nadaljuje, da bi ugotovili vloge posameznih preiskovancev ter preverili morebiten prehod od radikalizacije preko spleta h konkretnim dejanjem. Pri tem mediji poudarjajo, kako gre pri tem večinoma za mladoletne, ki so dejansko odraščali na spletnih platformah, kjer se je propagiralo nasilje.