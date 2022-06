Petkrat o pravosodju: da ali ne?

V nedeljo bo v Italiji referendum o petih vprašanjih za spremembo pravosodnega sistema. Volišča bodo odprta od 7. do 23. ure. V 987 občinah bodo poleg tega tudi lokalne volitve. Za vstop na volišče nošenje maske ni obvezno, je pa priporočeno.

Referendum bo veljaven, če bo glasovala več kot polovica volilnih upravičencev, teh je 51.533.195. Volivec se lahko odloči, da glasuje tudi samo za eno ali nekatera izmed petih razveljavitvenih referendumskih vprašanj. Če bo na referendumu dosežen omenjeni kvorum in bo večina glasovala za »da«, bodo sprejeti predlogi za razveljavitev nekaterih zakonov oz. členov zakonov, ki se tičejo pravosodja. Če kvoruma ne bo ali pa bo zmagal »ne«, potem sprememb v pravosodnem sistemu ne bo. Ali vsaj zaenkrat ne: pravosodna reforma, ki jo pripravlja ministrica Marta Cartabia, sega namreč tudi na nekatera področja, ki bi jih radi spremenili pobudniki referendumov.

Volilni upravičenci morajo za glasovanje na volišče priti z veljavno volilno izkaznico. Če je ne najdete ali na stari ni več prostora za nov žig, lahko za novo zaprosite v volilnem uradu svoje občine: danes in jutri bodo ti odprti od 9. do 18. ure, v nedeljo pa med 7. in 23. uro.

Preštevanje glasovnic za referendum se bo začelo v nedeljo po zaprtju volišč, šele v ponedeljek ob 14. uri se bodo lotili štetja glasovnic, oddanih za lokalne volitve.

Za to, da na glasovnicah prekrižate »da«, se zavzemajo zlasti pobudniki referendumov o pravosodju, to sta Liga in radikalci. V zadnjih dneh sta k glasovanju pozvala tudi Giorgia Meloni, liderka skrajno desnih Bratov Italije, pri katerih sicer za prvo in drugo referendumsko vprašanje navijajo za »ne«, in Maurizio Gasparri, senator Berlusconijeve stranke Naprej, Italija, v kateri podpirajo »da« za vsa vprašanja.

Preostale stranke o referendumu bolj kot ne molčijo: šef Gibanja petih zvezd Giuseppe Conte meni, da referendum ni pravi način odločanja o pravosodju in da bi to moral storiti parlament. Pri Demokratski stranki so vprašanje o (ne)udeležbi prepustili presoji posameznikov; sekretar stranke Enrico Letta je denimo dejal, da bo glasoval in petkrat prekrižal »ne«. Matteo Renzi (Živa Italija) in Carlo Calenda (Akcija) pa bosta podprla vseh pet razveljavitvenih referendumskih vprašanj.

Iz stranke Slovenska skupnost so sporočili, da glede glasovanja o referendumskih vprašanjih volivcem prepuščajo svobodno izbiro, saj gre za izrazito strokovna vprašanja.