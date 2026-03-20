Petrol in Mol na slovenskih avtocestah zvišala cene bencina in dizla

Ob današnji odpravi regulacije cen goriv na bencinskih servisih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah sta trgovca z gorivi Petrol ter Mol & Ina zvišala cene na teh servisih. Cene pri Petrolu so višje za štiri cente, pri Molu za 28 in 36 centov na liter.

Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, na Petrolovih servisih 95-oktanski bencin stane 1,506 evra, dizelsko gorivo 1,568 evra na liter. Pri obeh vrstah goriv to pomeni štiri cente višjo ceno od regulirane na servisih zunaj avtocest in hitrih cest, kjer bencin stane 1,466 evra, dizel pa 1,528 evra na liter.

Drugi trgovec s servisi ob avtocestah, Mol & Ina je cene zvišal občutneje, pri čemer liter 95-oktanskega bencina na teh servisih stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra na liter. To je 28,3 centa in 36,1 centa več od reguliranih cen.

Slovenska vlada je regulacijo cen goriva na servisih na avtocestah in hitrih cestah odpravila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Pričakuje, da bo sprostitev cen na avtocestah zmanjšala del povpraševanja in razbremenila najbolj obremenjene oskrbne poti.

Na bencinskih servisih zunaj avtocest medtem ureditev ostaja nespremenjena, cene so tam regulirane in bodo nespremenjene ostale do torka, ko se bodo po vsej verjetnosti zvišale.