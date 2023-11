Pijan prekoračil črto in čelno trčil v nasproti vozeči avtomobil

Sinoči je nekaj po 20. uri na cesti med Vrhovljami in Sežano prišlo do hujše prometne nesreče, pri kateri sta čelno trčila avtomobila. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 59-letni moški iz Sežane (v avtu se je peljal še 60-letni moški), ki je vozil osebni avtomobil iz smeri Vrhovelj proti Sežani. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal preko neprekinjene sredinske črte na nasprotno vozišče, kjer je čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je peljal 53-letni moški iz Sežane. Cesta je bila za promet zaprta do 23. ure.

Vse tri udeležence nesreče so odpeljali v splošno bolnišnico v Izoli. Povzročitelj je utrpel hude telesne poškodbe, medtem kot sta sopotnik in drugi voznik utrpela lažje. Za oba voznika so policisti odredili strokovni pregled, povzročitelj naj bi imel v krvi višjo stopnjo alkohola, zato so policisti obvestili tudi državnega tožilca. Prometno nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje nevarne vožnje, povzročitelju nesreče so zato odvzeli vozniško dovoljenje.