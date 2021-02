Plaz na Žlebeh zasul turnega smučarja

Na Žlebeh je plaz zasul turnega smučarja. Na kraju nesreče je ekipa Gorske reševalne službe takoj začela z iskanjem in kmalu našla ponesrečenca, ki je podlegel poškodbam. Po poročanju Sores je ponesrečenec slovenski državljan. Pri reševalni akciji sta sodelovala tudi helikopterja civilne zaščite in reševalcev.

Na turo na Pic Majot, ki se nahaja južno od koče Gilberti, na višini 1828 metrov, se je odpravila trojica turnih smučarjev. Pri spustu okrog 15. ure, približno na višini 1650 metrov, se je sprožil kložasti plaz globok kakih 40 centimetrov in širok 60 metrov. Pri tem je eden od smučarjev padel in zdrsnil po strmih pobočjih. Zaustavil se je na drevesu in bil na kraju mrtev.

Preživela smučarja sta doma v Novi Gorici, ponesrečenec pa je prav tako Novogoričan Matej Vranješ (1971).

V Guminu pa gorski reševalci rešujejo planinca, ki se je vzpenjal po grapi na območju Force di Ledis. Ponesrečenec je umrl na kraju nesreče.