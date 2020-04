Po 17 letih je Malena ostala žalostna in sama

Hrvaška štorklja Malena, ki živi na strehi hiše v vasi Brodska Varoš v Slavoniji, letos ni dočakala vrnitve svojega dolgoletnega partnerja, samca Klepetana. Letos ga ni prvič po 17 letih. Vsako leto od spomladi leta 2002 je namreč iz Južne Afrike preletel 13.000 kilometrov za vrnitev k ljubljeni štorklji. Malena živi v gnezdu nad hišo nekdanjega hišnika v osnovni šoli in se ne more premikati, ker ne more leteti. Leta 1993 jo je namreč nekdo ustrelil in ji zlomil krilo. Njuna ljubezenska zgodba je zaslovela na Hrvaškem in tudi mnogokje po svetu.

Malena zaradi žalosti zavrača hrano, odpada ji perje, poročajo hrvaški mediji. Po 17 letih ljubezni in zvestobe, je Malena ostala žalostna in sama, je povedal skrbnik najbolj znanega para štorkelj na Hrvaškem, upokojeni hišnik v osnovni šoli Stjepan Vokić.

Vokić skrbi za Maleno od leta 1993, ko je ptico našel ustreljeno z zlomljenim krilom v bližini Brodske Varoši. Štorklja ni mogla več leteti, zaradi česar ji je zgradil gnezdo na strehi svoje hiše, čez zimo pa zanjo skrbi v toplem in zaprtem prostoru.