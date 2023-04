Koprski policisti so včeraj ob 10.08 na Jadranski ulici v Ankaranu 26-letnemu vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost vožnje 128 km/h, čeprav je tam hitrost s prometno signalizacijo omejena na 50 km/h. Moškemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog, so sporočili.