Po grožnji z motorno žago prepir v policijskih uradih

Koprski policisti so včeraj zvečer imeli v postopku štiri osebe, ki so ob 21.57 prispele na policijsko postajo. Ugotovili so, da je ena od teh, 36-letnik, v enem od koprskih lokalov ostalim trem grozil z motorno žago, ki so jo kasneje tudi našli v vozilu. Drug za drugim so s kraja odpeljali, zatem pa vsi odšli na policijsko postajo, kjer so se naprej prepirali, zatem pa je 34-letnik udaril 36-letnika. Policisti so jih pomirili. 34-letniku so izdali plačilni nalog. 36-letniku pa so zasegli motorno žago in opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,78 mg/l. Policisti so tudi ugotovili, da poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu tudi zasegli vozilo. Sledi mu obdolžilni predlog in kazenska ovadba zaradi groženj.