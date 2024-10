V kraju Beligna pri Ogleju so karabinjerji na kolesarski stezi ustavili 32-letnega moškega, ki je drvel 60 kilometrov na uro. Ugotovili so, da je predelal kolo, pri čemer mu je nezakonito namestil električni motor. Naložili so mu kazen v višini 10.000 evrov, kolo pa so zasegli.