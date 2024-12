Po nori vožnji so v Kopru ugotovili, da ne poseduje vozniškega dovoljenja

Danes ponoči, nekaj minut čez 3. uro, se 24-letni voznik v Izoli ni odzval na znake policistov, naj ustavi avtomobil. Hoteli so preveriti položaj, ker je mladi moški objestno vozil, so pojasnili. Sledili so mu do Kopra, kjer so bili uspešni in ga ustavili.

Policijska uprava Koper je danes sporočila, da so pri postopku ugotovili, da 24-letnik ne poseduje vozniškega dovoljenja. Opravili so preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal 0,00 mg/l, medtem ko je bil hitri test pozitiven na kokain. Vozniku so vozilo zasegli in zanj bo podan obdolžilni predlog.