V Porcii na Pordenonskem je danes zjutraj nenadno zagorel avtomobil. Voznica, 80-letna upokojenka, je uspela pravočasno izstopiti in zbežati na varno. Zaprosila je za pomoč prebivalce bližnje hiše. Na kraj so prispeli gasilci, ki so ogenj pogasili. Ravno v času intervencije je žensko obšla slabost. Najnujnejšo zdravstveno oskrbo so ji nudili ravno gasilci, nakar so prispeli reševalci službe 118 ki so jo prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi policisti.