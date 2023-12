Po prepovedi vožnje spet pogledal v kozarec in sedel za volan

Koprski policisti so v soboto popoldne ustavili 66-letnega italijanskega voznika. Opravili so mu alkotest, ki je pokazal, da je zaužil prekomerno količino alkohola, saj so namerili 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog.

Voznika so zvečer, torej le nekaj ur kasneje, spet ustavili njihovi kolegi, tokrat v Kopru. Ugotovili so, da je z vožnjo nadaljeval kljub prepovedi in odvzetemu vozniškemu dovoljenju. Vnovič so mu opravili alkotest, ki je tokrat pokazal še večji presežek zaužitega alkohola, saj so ga namerili 0,78 miligrama v litru izdihanega zraka. Voznika so pridržali in mu zasegli avtomobil, z obdolžilnim predlogom pa ga bodo privedli k sodniku za prekrške.