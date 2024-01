Po prvi od treh ledenih noči sončen dan

Živo srebro se je ponoči po pričakovanjih še spuščalo. Ob jasnem nebu in popuščanju vetra so se temperature razen ob morju povsod spustile pod ničlo. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo na -18,5 stopinje Celzija, drugi najbolj mrzel kraj v deželi je bil Plodn (-14,2 stopinje Celzija) in tretji Višarje (-14 stopinj Celzija). Na Kraški planoti in v Bregu se je temperatura povečini spustila na -2 stopinje Celzija, na Goriškem pa rahlo pod ničlo. So pa bile tudi precejšnje razlike iz kraja v kraj ob večji ali manjši vetrovnosti.

Danes bo prevladovalo sončno vreme, pihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 6 stopinj Celzija.

Noč na nedeljo bo še za kakšno stopinjo Celzija hladnejša od včerajšnje. Živo srebro se bo predvidoma spustilo do ledišča ali rahlo pod ledišče tudi ob morju.

Jutri bo pretežno jasno in čez dan nekoliko topleje.

V ponedeljek se bo po mrzlem jutru čez dan onstran Alp pomikala vremenska fronta in se bo tudi pri nas povečala oblačnost. V noči na torek kaže na možnost rahlih padavin. Ob še nizkih temperaturah ni izključeno, da bi lahko padla kakšna snežinka do nižjih predelov ali - razvoj je še negotov -, da bi lahko ponekod padal ledeni dež oz. dež, ki bi pri tleh zmrzoval.