Po sončnem koncu tedna občutnejše vremensko poslabšanje

Do vključno petka ni pričakovati občutnejših vremenskih sprememb. Z jugozahodnimi tokovi bo pritekal vlažen zrak in bo pogosto oblačno, mestoma bo lahko padlo nekaj kapelj dežja, ki bodo verjetnejše in nekoliko pogostejše ponekod v severnih goratih predelih.

V soboto bo prav tako oblačno z manjšo možnostjo krajevnih padavin, zapihala bo burja. Čez dan se bo vreme postopno izboljšalo in delno razjasnilo.

V nedeljo bo povečini precej jasno, pihala bo šibka burja. Podobno bo vreme tudi v ponedeljek dopoldne, medtem ko bo v torek dosegla naše kraje višinska dolina, ki se bo nato ob dotoku hladnejšega severnega zraka poglabljala in bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje.

V ponedeljek popoldne bo že več oblakov in se bodo ponekod začele pojavljati prve padavine. V noči na torek in v torek bo oblačno z zmernimi do močnimi padavinami, ki bodo v torek zvečer oslabele in ponekod ponehale. Meja sneženja bo v gorah na nadmorski višini nad okrog 1000 metrov ali sprva lahko tudi precej višja.

V noči na sredo in v sredo se bodo padavine znova okrepile. Pritekati bo začel hladnejši zrak, meja sneženja se bo spuščala.