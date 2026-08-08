Na vzhodnem Krasu sta se v desetih minutah vnela dva požara

Na vzhodnem Krasu sta se malo po 13. uri v desetih minutah vnela dva požara. Ogenj je izbruhnil med Trebčami in Orlekom ter na že znanem požarišču pri Padričah. Na kraju so gasilci, ki so za Primorski dnevnik po prvih razpoložljivih podatkih povedali, da ne bi smelo biti hujšega, ker je prišlo do hitrega posredovanja. Na prvi lokaciji pri gašenju sodelujejo tudi gasilci iz Slovenije.

Požar med Trebčami in Orlekom se je vnel tik pri tabli, ki opozarja mimoidoče, da je državna meja oddaljena 130 metrov. Pri gašenju so sodelovale gasilske ekipe z deseterico vozil, gasilci so požar obkolili iz smeri Italije in Slovenije. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za požar, ki ga je povzročilo človekovo dejanje. Gasilci so požar zajezili v bližini jame Labodnice.

V drugem primeru se je ogenj spet vnel na minulem požarišču pri Padričah oz. v Gropadi tik ob cesti, na območju, ki mu domačini pravijo v Gajah. Gre za približno isti predel kot v preteklih dneh. Na kraju so za zdaj opazili en gasilski tovornjak. Prispeli so tudi prostovoljci civilne zaščite, na poti naj bi bili tudi gozdarski policisti iz Gorice.