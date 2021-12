Po stiku z okuženo osebo izničili in skrajšali karanteno, a le za cepljene

Cepljenim s poživitvenim odmerkom proti covidu-19 v primeru stika z okuženim z novim koronavirusom po novem ne bo treba v samoizolacijo, bodo pa morali imeti pet dni po stiku z okuženo osebo negativni test na okužbo. Taisto pravilo bo veljalo tudi za tiste, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma ali so preboleli covid-19 pred manj kot štirimi meseci oz. 120 dnevi, kar bo od 10. januarja novo obdobje, po katerem se bo mogoče naročiti za poživitveni odmerek. Za cepljene in prebolevnike, ki ne izpolnjujejo teh časovnih pogojev, pa se bo karantena skrajšala z zdajšnjih sedem na pet dni, po katerih bodo lahko samoizolacijo prekinili z negativnim testom na novi koronavirus. Za vse te ljudi seveda velja pogoj, da ne kažejo znakov bolezni covid-19. Nič pa se ne spremeni za osebe, ki se niso cepile proti covidu-19. Po stiku z okuženo osebo jih še vedno čaka desetdnevna karantena in nato negativen test. Po novem naj bi pogoj PC (preboleli, cepljeni) postal obvezen tudi na vlakih, ki potujejo na dolge razdalje. Vlada je po celodnevnem razpravljanju in dogajanju pozno zvečer sprejela to odločitev, s katero želi preprečiti paralizo države, saj je v karanteni že več kot 2,5 milijona prebivalcev.

