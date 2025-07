Po tatvini v hiši v Piranu 25-letni ženski v priporu

Policisti so zaradi lahke poškodbe in velike tatvine na predrzen način kazensko ovadili 25-letni hrvaški državljanki. Večkratni storilki kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete so tokrat zalotili v hiši v Piranu, med begom sta odrinili in poškodovali lastnico in njenega moža, nato pa pristali v priporu, so sporočili s PU Koper.

Domačini v Piranu so v petek nekaj pred 15. uro v hiši zalotili dve ženski. Najprej sta se zatekli na balkon, nato sta poskušali pobegniti, pri čemer sta lastnico odrinili in se z njo prerivali ter ji povzročili lažje poškodbe. Med begom sta odrinili tudi moža, ki je padel po stopnicah in se prav tako poškodoval.

Policisti so na kraju prijeli in identificirali 25-letni ženski s Hrvaške. Odvzeli so jima prostost. Za obe se je izkazalo, da sta večkratni storilki kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Preiskava še poteka. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje velike tatvine na predrzen način. V nedeljo so ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanju odredil pripor, so danes pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper.