Sobota, 18 april 2026
Kronika

Po težavni reševalni akciji našli truplo pogrešanega

Gasilci so posredovali v kraju Forni Avoltri v Karniji, kjer je moški padel v prepad

Spletno uredništvo |
Karnija |
18. apr. 2026 | 14:52
    Po težavni reševalni akciji našli truplo pogrešanega
    Priletel je reševalni helikopter (ARHIV)
Gasilci so z več ekipami, med njimi sta bili enoti za jamarsko reševanje in reševanje iz rek ter v gorah SAF ter potapljači, so danes zjutraj posredovali v kraju Forni Avoltri v Karniji, od koder so jih poklicali zaradi moškega, ki naj bi padel v potok in so se za njim izgubile sledi.

Ob 14. uri so našli truplo pogrešanega, žal moškemu ni bilo več pomoči. Odkrili so ga na dnu prepada, kamor je zdrsnil z višine okrog 30 metrov. Reševalna akcija je bila težavna in je potekala približno dve uri. Pri njej so sodelovali tudi gorski reševalci in reševalci finančne policije. Priletel je tudi reševalni helikopter.

