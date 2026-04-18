V torek naj bi se v Sloveniji dizel in kurilno olje občutneje pocenila

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v Sloveniji v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za en cent na 1,61 evra na liter. Bolj izrazit padec cene je pričakovati pri dizlu, pocenil naj bi se za 10 centov na 1,72 evra. Podoben premik se obeta tudi pri kurilnem olju, cena litra naj bi po novem znašala manj kot 1,40 evra.

Naftni trgi so v petek doživeli izrazit obrat. Potem ko so iranske oblasti sporočile, da bo Hormuška ožina v času premirja v Libanonu odprta za trgovska plovila, je cena soda nafte brent zdrsnila za več kot 10 odstotkov. Trg je tako dobil signal, da vlagatelji vsaj časno računajo na umirjanje razmer in delno normalizacijo cen nafte.

Se pa razmere hitro spreminjajo. Že danes je namreč Iran naznanil, da bo vojska uvedla »strog nadzor« nad Hormuško ožino, dokler se bo nadaljevala ameriška blokada iranskih pristanišč. Če bo Iran pri tem vztrajal, bodo cene nafte najbrž spet poskočile.

Trenutno je treba v Sloveniji na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,620 evra, za liter dizla 1,822 evra, za liter kurilnega olja pa 1,484 evra. Take cene veljajo do vključno ponedeljka. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah pa lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.