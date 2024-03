Po toči in snegu marsikje zimsko jutro

Po prehodu izrazite hladne vremenske fronte v noči na nedeljo, ob kateri so nastajale močne nevihte in je ponekod padala tudi toča, se je ozračje v današnji noči še dodatno ohladilo. Temperature so se marsikje spustile na zimske vrednosti. Živo srebro je danes zjutraj padlo pod ledišče tudi na Kraški planoti, denimo pri Briščikih, kjer je postaja meteorološke opazovalnice deželne agencije za okolje Arpa namerila -0,3 stopinje Celzija. Drugod so bile temperature, razen ob morju, okrog ali rahlo nad lediščem, v gorskem svetu povečini za več stopinj Celzija pod ničlo.