Po trčenju smart končal v zidu

V Flaibanu na Videmskem sta danes zjutraj trčila smart in pick-up, pri čemer je mali smart še odbilo v zid. Tri osebe so bile poškodovane, najhuje voznik smarta, ki je ostal ukleščen v vozilu. Posredovali so gasilci iz Codroipa, ki so uporabili hidravlično orodje, da so ga potegnili iz razbitin. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Eno osebo, ki je bila lažje poškodovana, so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v San Daniele, voznika pick-upa pa so oskrbeli na kraju in je odklonil prevoz v bolnišnico. Gasilci so zavarovali oba avtomobila. Karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče.