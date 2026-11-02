Madžarska kapelica kot simbol miru

Madžarska kapelica pri Vižintinih je bila v petek zjutraj prizorišče slovesnosti, na kateri so počastili spomin na vojake, padle na Krasu med prvo svetovno vojno, in hkrati poudarili pomen ohranjanja miru in dialoga v svetu. Komemoracija, ki so se je udeležili predstavniki vojaških, civilnih in cerkvenih oblasti, se je začela z izvedbo državnih himen in sklenila s polaganjem vencev.

Na slovesnosti, ki so se je udeležili predvsem madžarski vojaki, nekateri tudi v zgodovinskih uniformah, je zbrane nagovoril polkovnik Roland Maruzs, vodja Inštituta oz. Muzeja vojaške zgodovine madžarskega obrambnega ministrstva. Med drugim je spomnil, da ogrskim vojakom med prvo svetovno vojno kapelice ni uspelo dokončati. Ko so jo leta 2009 obnovili, je bila tudi prvič uradno blagoslovljena.

Doberdobski župan Peter Ferfoglia se je madžarskim gostom zahvalil, ker tudi po tolikih letih ohranjajo spomin na svoje padle vojake in redno obiskujejo kraje, kjer so izgubili življenje, daleč od Panonske nižine. Ob tem je poudaril pomen prizadevanj za mir v svetu, ki ga pretresajo številne vojne.

Naj spomnimo, da kapelico od lanskega leta na podlagi sporazuma med Občino Doberdob in madžarskim obrambnim ministrstvom neposredno upravljajo Madžari. V dogovoru z madžarskim konzulatom v Milanu zanjo skrbi domačin Mitja Ferfoglia.

Kapelico sicer redno uporabljajo tudi domačini. Vsako leto 11. julija, na god sv. Benedikta, v njej počastijo prvega zavetnika Evrope.

Snujejo t. i. Makovo pot

Slovesnosti se je udeležil tudi Massimiliano Tricarico, predstavnik urada Onorcaduti, ki v okviru italijanskega obrambnega ministrstva skrbi za ohranjanje spomina na padle vojake. Po komemoraciji je župan Ferfoglia gostom predstavil pobudo za ureditev t. i. Makove poti, pri kateri Občina Doberdob sodeluje z občinama Ronke in Foljan-Redipulja. Mak je svetovno prepoznaven simbol spomina na padle vojake, ki izvira iz opustošenih bojišč zahodne fronte v Flandriji in severni Franciji. Projekt je še v fazi načrtovanja.