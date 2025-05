Po več kot 40 letih konec oboroženega upora PKK

Delavska stranka Kurdistana (PKK) je danes naznanila, da se bo razpustila in po več kot 40 letih končala oboroženi upor proti Turčiji. Do napovedi prihaja nekaj več kot dva meseca po tem, ko je k razpustitvi konec februarja pozval njen vodja in ustanovitelj Abdulah Öcalan. Ankara mu je konec minulega leta na pobudo turških nacionalistov nepričakovano ponudila mirovno gesto, če se bo javno odpovedal nasilju in terorizmu ter pozval k razpustitvi PKK, kar je kasneje podprl tudi predsednik države Recep Tayyip Erdogan.

Turčija in njeni zahodni zavezniki stranko PKK obravnavajo kot teroristično organizacijo. Od 80. let se je borila za samostojno kurdsko državo ali vsaj avtonomno kurdsko provinco znotraj Turčije. V zadnjem času pa se je skupina po lastnih navedbah odmaknila od tega cilja. Na Öcalanov poziv k razpustitvi PKK so se marca pozitivno odzvali kurdski voditelji v Siriji in Iraku, pozdravili so ga tudi visoki predstavniki ZN in Nemčije, kjer živi številčna kurdska skupnost, ki šteje vsaj milijon ljudi.