Po več kot dveh letih spet sestanek omizja za manjšino

Delegacija Slovencev v Italiji, ki jo sestavljajo Walter Bandelj, Damijan Terpin (oba SSO), Ksenija Dobrila, Livio Semolič (oba SKGZ) in Marko Jarc (predsednik paritetnega odbora), je nekaj pred 13. uro vstopila v palačo Viminale, v kateri ima sedež notranje ministrstvo. Tam jih v okviru manjšinskega omizja čaka sestanek z državno sekretarko Wando Ferro, ki jo je vlada Giorgie Meloni imenovala za »sogovornico manjšine«. Na dnevnem redu so šolstvo, zapisovanje šumnikov na potnih listih in koncesija med predsedstvom vlade in televizijo RAI. Naj spomnimo, da se je ta organ nazadnje sestal julija 2021, ko je bil na vladi Mario Draghi.