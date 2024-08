Po velikem šmarnu izrazita hladna fronta, dotlej vroče in soparno

Vremenska slika se do vključno velikega šmarna ne bo bistveno spremenila. Nad nami se zadržuje greben zelo vročega severnoafriškega zraka, ki nam zagotavlja sončno vreme in prinaša zelo visoke temperature. Ničta izoterma se zadržuje nad višino 5000 metrov (kakih 1500 metrov višje od dolgoletnega povprečja), na višini okrog 1500 metrov v prostem ozračju pa bo radiosonda iz Rivolta pri Vidmu beležila temperature od 20 do 22 stopinj Celzija, okrog 7 stopinj Celzija več od normalnosti. Od danes do vključno četrtka bodo najvišje dnevne temperature do okrog 37 stopinj Celzija, ob morju do okrog 35 stopinj Celzija. Vroče in soparne bodo tudi noči, ki bodo povečini »tropske«. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi, ob morju čez dan morski veter, ki bo zvečer oslabel.

V petek bo še vroče in soparno. Ob prvih pronicanjih hladnejšega severnega zraka se bo v popoldanskih urah povečala nestanovitnost zlasti v gorah.

V soboto se bo našim krajem približevala hladna vremenska fronta. Čez dan bo, kot kaže, še povečini sončno in vroče, popoldne in zvečer pa se bo nestanovitnost povečala in se bodo začele pojavljati prve krajevne plohe in nevihte.

V nedeljo in sprva še v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, med njimi bodo lahko tudi močnejše. Ozračje se bo ohladilo. Največja vročina bo popustila.

V nadaljevanju, od prihodnjega torka, kaže na nekaj dni s sončnim vremenom in najvišjimi dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. V drugi polovici prihodnjega tedna pa bo naše kraje predvidoma prešla nova vremenska fronta.