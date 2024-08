Minula noč le za las ni bila »tropska« tudi v gorah

V FJK danes ponoči le za las niso zabeležili tropske noči tudi ponekod v gorskem svetu, kar je res izjemno. Na 1641 metrov visokem Matajurju je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo natanko 20 stopinj Celzija, na 1790 metrov visokih Višarjah pa 19,1 stopinje Celzija. Po definiciji svetovne meteorološke organizacije govorimo o tropski noči takrat, ko se najnižja nočna temperatura obdrži nad 20 stopinjami Celzija, kar se v zadnjih letih vse pogosteje dogaja ob morju in v nižinah. V tokratnem primeru pa gre v gorskem svetu za izjemno visoke nočne temperature, morda rekordne, kar pa bo lahko potrdila le analiza zgodovinskih podatkov. Nočna toplotna obremenitev je bila vsekakor po pričakovanjih največja ob morju. V Trstu se je denimo živo srebro glavni del noči zadrževalo občutno nad 27 stopinjami Celzija, relativna vlaga pa je bila povečini več kot 60-odstotna. Tropsko noč so zabeležili tudi na Kraški planoti, kjer so bile najnižje nočne temperature občutno nad 21 stopinjami Celzija in povečini tudi na Goriškem. Najnižjo temperaturo v minuli noči so v FJK namerili na »mrazišču« pri Beli Peči, kjer se je živo srebro spustilo na 13,6 stopinje Celzija.