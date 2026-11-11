Caterina Sinigoi bo sezono začela s slalomom za svetovni pokal

Za nabrežinsko alpsko smučarko Caterino Sinigoi je napočil čas za začetek tekmovalne sezone. Triindvajsetletna slovenska reprezentantka bo debitirala v soboto na slalomu za svetovni pokal v Leviju na Finskem. Na skrajni sever Evrope (Levi se nahaja na Laponski in je največje smučarsko središče na Finskem) bo Sinigoi odpotovala z ostalimi člani slovenske odprave danes iz Ljubljane. Včeraj popoldne je v fitnesu v Sežani opravila še zadnji kondicijski trening pred odhodom.

»Veselim se prve tekme v novi sezoni, čeprav nisem še v najboljši formi. Je pa dejansko bolje, da bom debitirala v svetovnem pokalu, saj pričakovanja niso tako visoka kot za tekme evropskega pokala. Drugi pozitiven vidik pa je ta, da bom lahko spoznala progo, na kateri me nato čakata prva dva slaloma evropskega pokala (21. in 22. novembra, op. a.),« nam je v telefonskem pogovoru povedala Sinigoi. Članica SK Gorica, ki pa še vedno ostaja zvesta tudi matičnemu društvu SK Devin, je po koncu lanske sezone po kar 17 letih zamenjala trenerja. Sinigoi ne trenira več pod vodstvom Aleša Severja, ampak pod taktirko Matjaža Požarja, ki skrbi še za Anjo Oplotnik in Niko Tomšič. Slednja bo tekmovala v svetovnem pokalu, Sinigoi in Oplotnik pa pretežno v evropskem pokalu. Serviser ekipe je Primož Skrbinek.

Kot že omenjeno Caterino v soboto čaka slalom za svetovni pokal v Leviju (start prve vožnje ob 10. uri, start druge ob 13. uri), kjer bo nato teden dni kasneje tekmovala v evropskem pokalu. »V soboto bom spoznala progo, nato bom na njej lahko še vsaj dvakrat ali trikrat trenirala, tako da bom lahko dokončno izpilila formo pred prvima slaloma za evropski pokal. Letos sem si zadala kar visoke cilje, ki pa niso nemogoči. Fokus bo na evropskem pokalu, v katerem bom skušala biti čim bolj konstantna tako v svoji paradni disciplini slalomu kot v veleslalomu, ki smo ga sicer med pripravami manj trenirali,« je še povedala članica slovenske B-reprezentance.