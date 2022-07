Pod Montažem umrl kolesar

Julijci so bili ponovno prizorišče tragedije, ki je danes v prvih popoldanskih urah pretrgala življenje 73-letnega kolesarja iz Tolmeča. Le-ta se je okoli 13. ure z električnim kolesom skupaj s prijatelji peljal po stezi, ki Police pod Montažem (staro slovensko ime gore je Špik nad Policami) na nadmorski višini približno 1200 metrov povezuje s krajem Piani di Là v občini Kluže. Takrat je na strmem odseku iz še nepojasnjenih vzrokov izgubil nadzor nad kolesom in zgrmel po pobočju za kakih trideset metrov. Na prizorišče so se podali gorski reševalci iz Rajblja in finančni policisti, ki so prileteli s helikopterjem, s katerim so tudi našli ponesrečenca, vendar je zdravnik, ki se je spustil skupaj z reševalno ekipo, ugotovil, da 73-letniku ni bilo več pomoči. Padec je bil usoden, čeprav je bil moški primerno opremljen in je na glavi imel čelado. Posmrtne ostanke so prepeljali v nekdanjo kasarno finančne policije Na Žlebeh.