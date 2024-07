Pod soncem tudi na tržaškem nabrežju prisluhnili papežu

Ko so ljudje, ki so na tržaškem nabrežju pod žgočim soncem celo dopoldne spremljali obisk papeža Frančiška, videli, da je na bližnjem 4. pomolu sedel v bel helikopter in z njim vzletel Vatikanu naproti, so spontano zaploskali. Aplavz za konec s čustvi bogatega dopoldneva.

Na nabrežje je papež prispel dobro uro pred predvidenim začetkom maše in marsikoga presenetil. Nekateri so od doma prinesli zložljive stolčke, drugi so sedli na pločnik, večina je stala in pod stenami stavb iskala kanček sence v vročem julijskem dopoldnevu. Tu ni bilo čepic in plastenk z vodo, ki so jih delili na Velikem trgu, za ozvočenje pa je bilo dobro poskrbljeno, tako da so vsi slišali, kaj se dogaja na Velikem trgu. Na dokaj oddaljenem ekranu so bile vidne tudi podobe.

Bomboni iz papamobila

Čakanje v pisani množici mi je priklicalo v spomin Barcolano. Edini dogodek v mestu, ki se ga udeležujejo domačini in migranti, prebivalci različnih narodnosti in turisti, ki v nedeljskem dopoldnevu na nabrežju z ramo ob rami čakajo na prihod zmagovalcev. Tudi tokrat so bili v množici verniki in laiki, temnopolti priseljenci, družine turistov, hrvaški sosedje ...

»Zmagovalec« ni priplul po morju, temveč je nekaj pred poldne pripeljal mimo v »papamobilu«. Množica mu je mahala, ga fotografirala, on pa je stisnil marsikatero roko in marsikateremu otroku podaril bombon. Med drugim tudi trem otrokom družine z Malte, ki počitniški teden preživlja v Trstu. »Blagoslovil je tudi moj rožni venec,« je ponosno dejal deček. »Presrečni smo bili, ko smo ugotovili, da bomo istočasno v Trstu, za nas je pomembno,« je pojasnila mama.

Slovenska pesem za papeža

Na nedeljskem zaključnem dogodku in obenem višku 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji je imela slovenska beseda vidno vlogo tudi po zaslugi Zveze cerkvenih pevskih zborov in njene predsednice Rossane Paliaga. V zboru, ki je prepeval med mašo na Velikem trgu, so slovenskim pevkam in pevcem najprej zagotovili 30 mest, »ko smo prišli na vaje, pa smo ugotovili, da je Slovencev več, saj so sodelovali tudi slovenski pevci, ki niso člani naše zveze. Dobra četrtina zbora, ki je štel 124 članov, je bila slovenska.«

Izbiro slovenskih pesmi je Paliaga prepustila članu umetniškega odbora ZCPZ Janku Banu, ki je izbral nekaj pesmi skladateljev iz FJK in Slovenije. Zadnjo besedo pa je imela Italijanska škofovska konferenca in izbrala bolj ljudski skladbi Sprejmi Bog daritev to Alojzija Mava in K tebi Jezus ljubeznivi Andreja Vavkna, »da bi jih lahko tudi verniki na trgu peli z nami.«