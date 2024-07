Koprski policisti so sinoči ob 19. uri posredovali na cesti med Kobdiljem in Mančami, kjer se je avtomobil, ki ga je vozil 43-letnik, prevrnil na streho in pristal na nasprotnem vozišču. Ugotovili so, da je trčil v obcestno kamnito brežino, pri čemer je vozilo odbilo in se je prevrnilo čez levi bok na streho. Vozniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1.01 mg/l alkohola. Sledi obdolžilni predlog.